"Страна" опросила депутатов "Слуги народа", что они думают по поводу вчерашнего марша в честь дивизии СС "Галичина" в центре Киева.

Как рассказал "Стране" Александр Корниенко, глава партии "Слуга Народа", он усматривает во вчерашнем марше сразу несколько правонарушений.

Александр Корниенко. Фото: Страна

"Отношусь плохо и отрицательно. Полиция должна поработать, и мне кажется, можно квалифицировать нарушение нескольких статей: о пропаганде авторитарных режимов, нацистского режима. Честно говоря, я наблюдал этот марш, минут сорок, наверное, так как они шли через Верховную Раду, и я ждал когда освободится проезд, чтобы ехать. Я не могу понять одного: если это марш в поддержку дивизии СС "Галичина", то почему скандировали название без части "СС"? Как будто есть какая-то политическая игра. Мол, давайте что-то скажем, а что-то не скажем. Тогда кто-то что-то поймет, а кто-то что-то не поймет", - прокомментировал Корниенко.

Также он заявил, что осуждает факт скандирования участниками марша имени народного депутата Максима Бужанского.

"И если им не стыдно кричать, скандировать фамилию нашего депутата, Максима Бужанского, что мы отдельно осуждаем и отдельно выскажемся по этому поводу. Возможно будет выступление на внеочередном заседании по этому поводу. Чтобы общество было полностью проинформировано, что это за марш, чему он посвящен, что за люди на плакате. Тогда каждый украинец сможет почитать в Google, и сделает выводы, как к этому относиться", - сообщил Корниенко.

Глава партии утверждает, что нужно разобраться не было ли манипуляция при подаче заявок на разрешение такого рода марша.

"Со стороны ведущего звучало, что это марш вышиванок, марш патриотических сил... То есть, все называлось не в контексте дивизии СС "Галичина", поэтому тоже нужно разобраться, как подавалась заявка. Также нужно поработать над законодательством о массовых собраниях. Что делать, когда заявка подается на детский утренник, а приходят зиговать", - высказался Александр Корниенко.



Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, считает такого рода собрания больше похожи на шабаши, которые нужно запретить.

Александр Качура. Фото: Страна

"Нам надо на законодательном уровне закрепить запрет на такие шабаши. Я за мирные собрания, я за уважение к истории. Но я против жестов, которые были официальными у фашистов, у тех, кто убивал наших предков. Отдали миллионы человеческих жизней, в том числе, украинских граждан, чтобы мы были свободными, а сейчас они фактически признают и поддерживают тех, кто убивал наших предков", - сообщил Качура.

Также по словам Качуры, нужно найти и привлечь к ответственности того, кто зиговал в центре Киева.

"Мы сегодня вместе с коллегами подаем депутатское обращение, чтобы правоохранительные органы разобрались. Видео, которое было опубликовано на вашем ресурсе, задокументировало факт. Должны найти этого товарища, который является сторонником этой дивизии. Давайте просто: поклонники фашистского режима. Нужно его задержать, опросить и привлечь к ответственности", - считает Качура.

Его коллега по фракции Святослав Юраш признался, что он не фанат символизма.

Святослав Юраш. Фото: facebook.com/sviatoslav.yurash

"Я на марш не ходил. Я не фанат ни нацистского, ни советского символизма. И всех этих жестов", - рассказал Юраш.

А вот депутат фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук, начал размышлять о патриотических силах Украины.

Юрий Камельчук. Фото: facebook.com/yuriy.kamelchuk

"Я даже не знаю, как к ним относиться. Я к ним не отношусь, я не военный. С точки зрения, задумки, вспомнить про патриотические силы, которые с 1917 и с 1939 годах пытались защитить Украину от советской армии и у них была именно эта цель - наверное, хорошо. Не все понимают эту роль, и плюс, знаете, как говорят, в семье не без урода. Были такие дивизии, которые нанимались полицаями, и за зарплату занимались нехорошими делами. Эти факты к сожалению были, но костяк этих людей - выбрали основной миссией защищать Украину. Это было хорошо", - размышляет "Слуга народа".

Также Юрий Камельчук считает, что видел вчера римское приветствие, а не зигу.

"Я зиг не видел, я видел римское приветствие. Оно отличается. Это набор их убеждений. Если там не было фашистской символики - не считаю это нарушением.

Насчет зигования, хочу, чтобы меньше людей думали, что Гитлер был каким-то уникальным. Свастика - это не его идея. Свастику просто осквернили фашисты. Она появилась гораздо раньше. Зигование - это тоже не его идея, потому что первым было римское приветствие. От сердца идет римское, а гитлеровское - идет чуть по-другому. Я видел римское, фашистское не видел. Но если это было, то считаю это была провокация. Так как этого действительно не должно быть", - сказал Камельчук.

Более радикально осудил марш депутат монобольшинства Кирилл Нестеренко. Он считает, что это перебор.

Кирилл Нестеренко. Фото: facebook.com/kyryll.nesterenko

"Когда "зиговали" - это уже перебор явный. Мы с коллегами, с Максом Бужанским готовим обращение. Наши прадеды, деды - они бы не одобрили. Да, у нас демократия безусловно, но есть же какие-то рамки. Их желательно не переходить", - высказался Кирилл Нестеренко.

Также лаконично высказалась и "Слуга народа" Галина Третьякова.

Галина Третьякова. Фото: facebook.com

"Негативно", - коротко объяснила свое отношение к маршу Третьякова.

Роксолана Пидласа, депутат фракции "Слуга народа", рассказала, что в целом не поддерживает, то что называется, глорификация войск СС.

Роксолана Пидласа. Фото: Страна

"Даже Facebook банит эти фотографии. Насколько мне известно, полиция должна на это реагировать", - отметила нардеп.

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа", считает, что человек, который зиговал в центре Киева, должен нести ответственность.

Ирина Верещук. Фото: Страна

"Во-первых, у нас не закончился еще локдаун. Во-вторых, это власть Киева разрешила этот марш. И тут вопрос к господину Кличко. Он понимает, кто и что есть "Галичина" сегодня? Для нас внутри страны и внешнее. Как это воспринимает Израиль? Как это воспринимают в Германии? Как в целом это воспринимают наши партнёры? Человек который зиговал, должен будет понести ответственность. Он нарушил закон и его нужно привлечь к отвественности", - заявила Ирина Верещук.

Напомним, марш националистов в честь дивизии СС "Галичина" состоялся в Киеве 28 апреля. На него пришло около ста человек. Движение в центре столицы частично перекрывалось, а националисты шли вслед за правоохранитеями.

Также мы писали о том, что посол Германии в Украине осудила киевский марш в честь дивизии СС "Галичина".

Кроме того, мероприятие назвал недопустимым глава института Нацпамяти Антон Дробович.