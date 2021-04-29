Обыски, которые 28 апреля ГБР проводило на заводах Порошенко и Свинарчука, связаны с закупками Министерством обороны у этих предприятий военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества и по завышенным ценам.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, в 2015 - 2019 годах заводы "Кузня на Рыбальском" (до недавних пор принадлежал экс-президенту Порошенко) и "Богдан Моторс" (принадлежит бизнес-партнеру Порошенко Олегу Свинарчуку) заключили с Минобороны контракты на поставку в ВСУ военных автомобилей, оборудования и услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей.

Речь идет о более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251", более 800 автомобилей повышенной проходимости "Богдан (МАЗ) 63172" и проведении ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", а также закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр".

По версии ГБР, стоимость товаров и услуг по этим контрактам была безосновательно завышена, а в подразделения ВСУ поступила некачественная продукция, не отвечающая требованиям госстандартов. В связи с этим сотрудники Госбюро расследований изучают обстоятельства относительно превышения власти должностными лицами Министерства обороны Украины.

"Указанные следственные действия связаны с предоставлением субъектами хозяйствования необходимой документации. Цель обысков достигнута", - сообщили в ГБР.

Напомним, "Страна" писала о том, как в 2020 году Минобороны подало против "Кузни на Рыбальском" иск на 163 млн из-за невыполнения корабельного контракта.

Также мы сообщали, что "Богдан Моторс" в 2019 году получил 16 миллионов на выполнение тайных соглашений с Минобороны в рамках государственного оборонного заказа.