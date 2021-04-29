В Кремле надеются, что активные боевые действия на Донбассе не возобновятся, однако признают, что напряженность в регионе остается выше нормы.

Об этом в эфире программы "Большая игра" на Первом канале заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Единственное, на что мы надеемся, что все-таки разум возобладает, и такого сумасшествия как возобновление боевых действий на юго-востоке Украины не произойдет", - цитирует Пескова агентство ТАСС.

В то же время Песков заявил, что напряженность ситуации на Донбассе остается выше нормы.

Напомним, 22 апреля Россия заявила о начале отвода войск от границы с Украиной. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, солдаты Западного и Южного военных округов с задачами справились. С 23 апреля начался процесс возврата в места постоянной дислокации.

Однако выяснилось, что часть российской техники все же останется недалеко от границ Украины - на полигоне под Воронежем. Эксперты Conflict Intelligence Team напомнили о том, что похожий маневр российская армия предпринимала и в 2014 году, когда после заявлений об отводе, оставленная неподалеку российская военная техника в июле начала обстрелы украинских войск через границу, а в августе, получив подкрепление, вошла на Донбасс.

В свою очередь Пентагон заявил, что на данный момент не ожидает серьезного ухудшения ситуации на границе между РФ и Украиной.

Тем временем вчера на заседании Трехсторонней контактной группы сторонам не удалось окончательно договориться касательно установления "пасхального перемирия" на Донбассе.