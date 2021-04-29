Россия пока не получала никакой информации от Украины о проведении переговоров между президентом Владимиром Зеленский и лидером РФ Владимиром Путиным в Иерусалиме или Вене.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА "Новости" в четверг, 29 апреля.

"Из офиса президента Украины никакой информации по встрече с Путиным не поступало, поэтому единственное, что мы имеем, это первое предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании на Донбассе, мы имеем ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает", - сказал он.

Также Песков добавил, что в целом продвинуться в подготовке встречи президентов пока не удалось. При этом, по словам спикера Кремля, Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях.

Напомним, 20 апреля украинский президент записал видеообращение, в котором он предложил встретиться Путину в любой точке "украинского Донбасса, где идет война". На сегодняшний день, президенты не смогли выбрать место встречи и назначить дату.

Ранее Путин заявил, что украинского лидера готовы принять в Москве, однако в нашей стране заявили, что Зеленский туда не поедет.

Днем ранее украинский президент предложил российскому коллеге встретиться в Ватикане. При этом в папском городе-государстве заявили, что готовы стать посредником в переговорах между Зеленским и Путиным, но пока ничего не слышали о встрече.