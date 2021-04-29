Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что марш вышиванок в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве может попасть под статью о пропаганде нацистского режима. Организаторы и участники акции прибегли к манипуляции, потому что не упомянули часть "СС".

Об этом Корниенко заявил, отвечая на вопрос корреспондента "Страны" в четверг, 29 апреля.

"Отношусь плохо и отрицательно (к маршу - Ред.). Полиция должна поработать, и мне кажется, можно квалифицировать нарушение нескольких статей: о пропаганде авторитарных режимов, нацистского режима. Честно говоря, я смотрел этот марш, минут сорок, наверное, так как они шли через Верховную Раду, и я смотрел когда освободится проход, чтобы ехать. Я не могу понять одного: если это марш в поддержку дивизии СС "Галичина", то почему скандировали название без части "СС"? Как будто есть какая-то политическая игра. Мол, давайте что-то скажем, а что-то не скажем. Тогда кто-то что-то поймет, а кто-то что-то не поймет", - сказал Корниенко.

По его мнению, марш создал прецедент для пересмотра законодательства о массовых собраниях. Организаторы марша, вероятно заявляли, что мероприятие будет посвящено вышиванкам и патриотическим силам, а не пройдет в контексте дивизии СС "Галичина".

"Со стороны ведущего звучало, что это марш вышиванок, марш патриотических сил... То есть, все называлось не в контексте дивизии СС "Галичина", поэтому тоже нужно разобраться, как подавалась заявка. Также нужно поработать над законодательством о массовых собраниях. Что делать, когда заявка подается на детский утренник, а приходят зиговать", – заявил Корниенко.

Согласно его словам, есть вероятность, что фракция "Слуга народа" выскажет свое мнение по этому поводу во время внеочередного заседания парламента, чтоб рассказать обществу о марше.

"Если они не стесняются кричать фамилию нашего депутата Максима Бужанского, что мы отдельно осуждаем и о чем мы отдельно выскажемся, и, возможно, будет выступление на внеочередном заседании по поводу этой информации, то почему не говорить всю информацию, чтобы общество было полностью проинформировано, что это за марш, чему он посвящен, что за люди на плакате. Тогда каждый украинец сможет почитать в Google, и сделает выводы, как к этому относиться", – резюмировал председатель.

Напомним, 28 апреля в Киеве прошел марш вышиванок в честь дивизиона СС "Галичина". Во время мероприятия активист "Мовного патруля" вскинул руку в нацистком приветствии.

Марш вызвал общественный резонанс, его осудили ряд политиков Украины, посол Германии, директор мемориала "Бабий яр" и другие. Как отреагировали на марш в Украине и остальном мире подробно разбиралась "Страна".