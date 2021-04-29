Столичная полиция оперативно отреагировала на опубликованные в соцсетях фото, на которых была запечатлены парень и девушка, курящие прямо в вагоне метро. Снимки вызвали возмущение пользователей, а правоохранители зарегистрировали факт курения в метро в журнале единого учета заявлений и сообщений о правонарушениях.

Личности парня и девушки были сразу же установлены. Нарушителями оказались 21-летняя девушка и 24-летний парень. Они и не подозревали, что правонарушение, которым они бравировали в соцсетях, обернется приводом в полицию.

"После собранной информации по приметам установили их местонахождение. Свой поступок они объяснили тем, что курили сигареты и снимали видео для развлечения, чтобы потом его выложить в социальной сети", - рассказал начальник управления полиции метрополитена Михаил Никонов.

В отношении задержанных составили административные материалы. Нарушителям грозит штраф от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов (170-255 грн). Также правоохранители провели профилактическую беседу.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове подросток помочился на рельсы метро, полиция нашла хулигана из-за ролика, выложенного его друзьями.

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