Верховная Рада не поддержала законопроект №4265 о государственной регистрации геномной информации человека. За данный документ проголосовало 222 нардепа при необходимых 226. Таким образом, для принятия законопроекта в первом чтении не хватило всего четыре голоса.

Такое решение приняли парламентарии в ходе очередного пленарного заседания Рады в четверг, 29 апреля.

Авторами законопроекта являются пять депутатов от "Слуги народа": Александр Бакумов, Денис Монастырский, Вячеслав Медянык, Галина Михайлюк, Максим Павлюк и один от "За будущее" - Сергей Минько.

Проектом предлагается создать базу данных ДНК граждан Украины.

Обязательной регистрации в базе будут подлежать:

лица, привлеченные к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы, в отношении которых избрана мера пресечения, лиц, посягнувшие на жизнь, здоровье, к которым по решению суда применены принудительные медицинские меры;

лица, которые осуждены и отбывают наказание или имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности;

неопознанные тела;

лица, пропавших без вести;

близкие родственники тех, кто пропал без вести.

Также будут брать образцы у лиц, которые добровольно вступают или призываются на военную службу и у военнослужащих. Последние будут сдавать ДНК-образцы каждые восемь лет.

Право на добровольную государственную регистрацию ДНК имеют граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства.

Вся информация о геноме граждан Украины будет храниться в базе 75 лет. Держателем этой базы будет Министерство внутренних дел (МВД). А администратором - Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Напомним, законопроект о государственной регистрации геномной информации человека в Раде появился еще в октябре прошлого года.

Через месяц комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу данный документ.