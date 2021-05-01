Благодатный огонь только что прибыл в Украину из Израиля. Накануне он сошел в Иерусалиме.

Огонь доставила делегация Украинской православной церкви (УПЦ). Встреча проходила в аэропорту "Жуляны". По приезду в Киев Благодатный огонь будет передан представителями епархий УПЦ во все уголки Украины.

Заведующий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) обратился к присутствующим, он поздравил всех с наступающим праздником.

Каждый желающий может взять частичку Благодатного огня с собой.

Напомним, схождение Благодатного огня в Иерусалиме происходит каждый год накануне Пасхи, в Великую субботу. В этом году дата пришлась на 1 мая. Благодатный огонь выносят из Гроба Господня (Кувуклии) как символ "Света истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа. Огонь без копоти, который не обжигает, считается великим чудом, приходом Спасителя в земной мир на время празднования Пасхи в течение последующих 40 дней.

Читайте и отправляйте близким - картинки и открытки с наступающей Пасхой.

Ранее "Страна" писала о том, что нынешнее Христово Воскресение 2 мая будет уже вторым при пандемии коронавируса. Богослужения будут доступны онлайн, а служба в церквях пройдет с рядом ограничений. В частности, парафиян просят быть в защитных масках, не целовать иконы, соблюдать дистанцию, на освящении пасхальной корзины присутствовать одному представителю от семьи.