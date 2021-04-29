Турция с 15 мая отменяет для украинских туристов требование об обязательном наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в страну. Однако путешественникам перед вылетом необходимо будет заполнять специальную анкету, чтобы турецкие власти могли отслеживать его возможные контакты с больными Covid-19.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Украинцам нужно будет заполнить специальную электронную анкету, куда необходимо вносить свои паспортные данные, информацию о рейсе и месте проживания в Турции.

"Информация, которая содержится на этом веб-сайте, должна быть заполнена в целях защиты вашего здоровья и здоровья ваших близких во время пребывания в Турции... На основе заполненной информации для вас будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия и пребывания, есть контактные лица, больные Covid-19. По этой причине точность и актуальность информации очень важны", - сказано на сайте.

HES-код необходимо будет предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте.

Анкету необходимо заполнить за 72 часа до прилета в Турцию. После этого ее следует распечатать или загрузить на устройство (смартфон, планшет и т. д.). Предъявлять ее необходимо будет сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета, без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

Напомним, в конце апреля в Турции ввели тотальный локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Страна" писала о том, что запрет на работу отелей в Турции не распространяется на прием иностранцев, но ограничения могут расширить.