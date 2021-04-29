В пятницу, 30 апреля, не состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины, на котором традиционно заслушивают Кабинет министров. Заседание отменили, предусмотрев в этот день работу в комитетах и депутатских фракциях.

"За" проект постановления №5426 о внесении изменений в календарный план проведения пятой сессии Верховной рады проголосовали 322 народных избранника в ходе заседания парламента в четверг, 29 апреля.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание парламента, вероятнее всего, будет только после того как Рада вернется к режиму пленарных заседаний, с 18 мая.

"Мы понимаем, что сейчас идет Пасха, потом у нас 9 мая, и я не уверен, что все народные депутаты будут находиться в Киеве, скорее всего, они поедут работать в округа. Главное, чтобы работали в округах, которые находятся на территории государства", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова спикера во время брифинга.

По его словам, вероятнее всего парламентарии не будут созывать внеочередное пленарное заседание до 18 мая, когда вероятнее всего Рада вернется к пленарным заседаниям.

В то же время он напомнил о предложении депутатов рассмотреть проект постановления с обращением к правительству Украины о внесении представления на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

"Я думаю, что Верховная Рада самостоятельно должна определяться о назначении (увольнении) министров", - резюмировал спикер.

Напомним, в Верховной Раде собрали уже более 150 подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируют рассмотреть постановление об увольнении Степанова.

Также сообщалось, что "Слуги народа" собираются обсудить вопрос об отставке Степанова в мае, на заседании фракции. На его должность уже есть несколько кандидатов.