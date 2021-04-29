В пятницу, 29 апреля, заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем находится на своей должности последний день.

Об этом Найем сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Найема, его должность сократили после реорганизации, ничего не объяснив, и для него самого это стало неожиданностью. Однако из уважения к команде он не будет комментировать ситуацию за исключением данной публикации в соцсети.

"Мне и нашей команде удалось вытащить Концерн из многолетней репутационной ямы, разблокировать часть мертвых контрактов и развернуть большую реформу по всем фронтам. Обо всех изменениях я регулярно писал и вы всё знаете", - написал он.

Найем собирается и дальше следить за успехами Концерна, он выразил благодарность своей команде, чиновникам, политикам, общественным организациям и тем, кто был рядом на протяжении последних двух лет.

"У нас часто принято уходить с камнем за пазухой. Это не тот случай. Я и дальше буду болеть за реформу Концерна, искренне радоваться успехам компании и содействовать там, где это понадобится. Мы начали общее большое дело, и я очень хочу, чтобы оно было доведено до конца. В течение двух лет я делал то, что люблю, и отстаивал то, что, во что верю и что считаю правильным", - написал Найем.

Напомним, Мустафа Найем был назначен заместителем гендиректора гендиректора "Укроборонпрома" в ноябре 2019 года. Осенью следующего года он получил еще одну должность - директора по активам концерна.

Также сообщалось, что зарплата Найемы в "Укроборонпроме" в 2020 году составила 3,007 млн гривен.