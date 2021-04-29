В четверг, 29 апреля, Александр Тупицкий, указ о назначении которого на должность судьи КСУ отменен, не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Слушание дела перенесли на 12 мая.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Александр Тупицкий не явился на заседание в очередной раз (до этого он не приходил 2, 7 и 14 апреля). В итоге Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения на 12 мая, начало заседания назначили на 10:00.

По информации представителя стороны защиты, Тупицкий не явился в суд, поскольку находится на амбулаторном лечении. Сторона обвинения в свою очередь вновь заявила ходатайство о принудительном приводе подозреваемого, однако оно удовлетворено не было.

Отметим, меру пресечения Тупицкому должны избирать по делу о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний).

Напомним, суд перенес на конец весны обжалование указа Зеленского об отставке Тупицкого.

Также мы писали о том, что Печерский суд разрешил провести сразу 13 обысков у Тупицкого.