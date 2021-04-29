Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил об обстреле водозабора водораспределительного пункта "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района со стороны спецназа МВД Таджикистана.

Об этом со ссылкой на ведомство информирует агентство "РИА Новости".

"Пограничные войска и спецназ МВД Республики Таджикистан в 14.00 часов 29 апреля начали массированный обстрел, в том числе из минометов, пулеметов и автоматов, водозабора "Головной", расположенный в селе Кок-Таш Баткенского района Баткенской области", - сообщили в пресс-службе ГКНБ республики.

По последним данным, в результате обстрела пострадали восемь граждан Кыргызстана.

На месте уже находится глава пограничного ведомства Уларбек Шаршеев, который "координирует ситуацию и принимает меры по локализации вооруженного приграничного конфликта, спровоцированного таджикскими пограничниками".

В свою очередь таджикистанский комитет нацбезопасности, что кыргызские военные открыли огонь по их пограничникам



Ранее в пограничники Кыргызстана сообщали, что в среду, 28 апреля, произошел конфликт на баткенском участке границы двух стран из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. Представители кыргызской стороны выступили против и начали спиливать столб. Противостояние переросло в закидывание камнями. Ночью конфликт обострился, со стороны местных жителей Таджикистана началась стрельба.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Таджикистан создают объединенную систему противовоздушной обороны.

Ранее в прошлом году в Таджикистане прошли президентские выборы, которые бойкотировала оппозиция. По итогам избирательного процесса в должность в пятый раз вступил Эмомали Рахмон.