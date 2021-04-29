Для проведения переговоров президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина нашей страной рассматривается Иерусалим, а также столица Австрии - Вена.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает НВ в четверг, 29 апреля.

"У (премьера Израиля Беньямин - Ред.) Нетаньяху доверительные отношения с нами (Украиной - Ред.) и с Россией. Поэтому Иерусалим - хороший вариант. Есть и другой - Вена. Оба места по-своему подходящие с точки зрения безопасности, так и гарантирования равноправия сторон", - сказал источник.

Также он прокомментировал возможную встречу президентов в Ватикане, о чем заявил Зеленский, предложив провести Путину переговоры именно там.

"Сейчас СМИ активно обсуждают, что мы предложили Ватикан, но это был ответ на вопрос итальянских журналистов: мог ли Ватикан стать таким местом. Теоретически, конечно, мог. Фактически, реализовать сложней", - заявил источник.

Напомним, в интервью итальянскому изданию la Repubblica Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для диалога с президентом Путиным о мире. В свою очередь, в Ватикане удивились такому предложению. В Кремле заявили, что не слышали об этом.

Позже в Ватикане сообщили, что Святой престол согласится стать площадкой для переговоров Зеленского и Путина, если поступят запросы от обеих сторон.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем Зеленский предложил провести встречу с Путиным в Ватикане.