Папа Римский Франциск I готов стать посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой российского государства Владимиром Путиным, однако ему ничего не известно о планах провести беседу двух лидеров в Ватикане.

Об этом сообщает la Reppublica со ссылкой на дипломата Ватикана, вице-декана Коллегии кардиналов Леонардо Сандри.

"Конгрегация (Конгрегация Восточных церквей - выполняет функции дипломатического ведомства Ватикана - Ред.) не знает о встрече президентов Украины и России, но верит, что посредничество Святого Престола все-таки может состояться после работы минской группы. В то же время, Сандри утверждает, что Папа Франциск мог бы принять участие в этом (встрече Зеленского и Путина - Ред.), как он это уже сделал, чтобы помочь примирению, в других случаях", - говорится в публикации.

Сандри, который часто посещает Украину, пояснил, что "Минская группа, которая работает на посредничество, уже существует".

"Я считаю, что любая поддержка от Святого Престола может быть осуществлена в рамках этой работы", - сказал он.

При этом представитель Ватикана считает, что понтифик может внести свой вклад в переговорный процесс, как он это делал ранее.

"Я вспоминаю, например, о встрече, которую он провел с Аль-Систани в Ираке, и других подобных встречах", - добавил кардинал.

Он также сказал, что "в общем, когда просят помощи способствовать миру и примирению, Святой Престол никогда не отступает".

Напомним, в интервью итальянскому изданию la Repubblica Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для диалога с президентом Путиным о мире. Позже в Ватикане сообщили, что Святой престол согласится стать площадкой для переговоров Зеленского и Путина, если поступят запросы от обеих сторон.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не получала официального предложения от президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с лидером России в папском городе-государстве.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, зачем Зеленский предложил провести встречу с Путиным в Ватикане.