Против российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок во владимирской колонии, открыли еще одно уголовное производство.

Об этом сообщает ТАСС.

Дело открыто по статье 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан"). Подозреваемыми, кроме Навального, проходят руководитель уже распущенной сети штабов оппозиционера Леонид Волков и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Отметим, что сейчас Алексей отбывает наказание по делу о мошенничестве с компанией "Ив Роше" (Навальный с братом, по версии следствия, заставили компанию переплатить за услуги доставки 26 миллионов рублей в пользу своей фирмы). Изначально он получил по этому делу условный срок. Однако в начале февраля 2021 года его на 2,5 года отправили в колонию за систематические нарушения испытательного срока.

Также мы писали о том, что недавно в России приостановили деятельность штабов Навального и его Фонда борьбы с коррупцией до решения по иску об экстремизме.

Сегодня стало известно, что в России распускают сеть региональных штабов оппозиционера Навального.