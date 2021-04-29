Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал "Стране" информацию о том, что в некоторых пунктах вакцинации желающим делают прививки остатками вакцин по 100 долларов.

"Я читал в интернет-ресурсах, что якобы вакциной Pfizer в пунктах вакцинации прививают кого-то, но не тех людей, которые входят в первоочерёдную категорию. В Киеве Pfizer было вакцинировано 1084 человека, из которых: 691 человек - люди, находящиеся в специализированных интернатах или домах престарелых; 391 человек - люди, которые работают в этих же специализированных учреждениях, и еще два сотрудника мобильной бригады, которые непосредственно вакцинируют. Никаких других категорий людей не вакцинировали", - сказал Степанов.

Всего по Украине вакцинировали Pfizer 32 620 человек. Судя по данным Минздрава более 70%, которые получили прививку, относятся к категории "другие".

Максим Степанов объяснил, кто эти "другие".

По его словам, рубрикатор СНБО не предусматривает разбивку групп вакцинированных абсолютно по всем категориям, исходя из этапов дорожной карты и приказов Минздрава. Нет такой технической возможности.

"Поэтому в колонке "другие" ведётся статистика всех вакцинированных Pfizer’ом в специализированных диспансерах, иных учреждениях, оказывающих услуги по социальной опеке, а также тех граждан, которые не подпадают под универсальный рубрикатор на дашборде СНБО", - сказал министр.

Он также уточнил, что все дозы вакцины Pfizer в Киеве были использованы без остатка.

"Я не могу сказать, верю ли я в то, что сотрудники пунктов вакцинации прививали кого-то за деньги. Но если осуществляется такое правонарушение, то есть соответствующие правоохранительные органы, которые должны реагировать на это заявление. Как минимум, МВД. Но должны быть неопровержимые факты по конкретному пункту вакцинации. Я буду являться лоббистом того, чтобы соответствующие люди понесли соответствующие наказание. Я изменил приказ по поводу использования остаточных доз, там достаточно четко написано, кто может их получить: это люди, которые попадают в первый или второй этап вакцинации, в том числе люди старше 80 лет", - прокомментировал Максим Степанов.

Напомним, сегодня глава Минздрава заявил, что Украина ожидает поставку первых доз Pfizer из 10-милионной партии уже в мае.

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