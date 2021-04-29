Спикер парламента Дмитрий Разумков, ответил на вопрос "Страны", как он относится ко вчерашнему маршу в честь дивизии СС "Галичина", который прошел в центре Киева.

"Отношусь плохо. Пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам ни внутри общества, ни заграницей. Мы все хорошо помним, что принесла война в Украину. Практически нет ни одной семьи, которая не потеряла бы кого-то из близких и родных на войне. Мои дедушки и бабушки прошли войну. Я к счастью, я ее не видел, но много о ней знаю. И считаю, что Украине сегодня точно не стоит популяризировать войска СС, в том числе и дивизию СС "Галичина", - заявил Разумков.

Также он считает, что нужно отреагировать в рамках законодательства.

"У нас же сегодня запрещена агитация. У меня такая же реакция и на войска НКВД. Но нужно, чтобы все придерживались закона: и одни, и другие", - отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, марш националистов в честь дивизии СС "Галичина" состоялся в Киеве 28 апреля. На него пришло около ста человек. Движение в центре столицы частично перекрывалось, а националисты шли вслед за правоохранитеями.

Также мы писали о том, что посол Германии в Украине осудила киевский марш в честь дивизии СС "Галичина".

Кроме того, мероприятие назвал недопустимым глава института Нацпамяти Антон Дробович.