Сегодня, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. Священнослужители называют его Светом истинным.

Событию предшествует служба, которая проводится в храме Воскресения Христа. Она начинается в 12:40 по киевскому времени.

Накануне в Кувуклию - место погребения Иисуса Христа - осматривают и опечатывают. Приходит Патриарх Святого Града Иерусалима Феофил III с пучком свечей в руках. С него снимаются все облачения, священнослужитель остается только в подряснике, рубашке и брюках.

Затем Патриарх и Представитель армянской патриархии заходят в Кувуклию. Некоторое время они молятся внутри часовни перед могилой Иисуса. Что происходит внутри - неизвестно. Но в результате Феофил III выходит с горящими свечами в руках - Благодатным огнем.

Считается, что Свет истинный сходит из ниоткуда. Это и называется пасхальным чудом. Изнесение символизирует воскресшего Спасителя. Его принято встречать словами: "Господи, помилуй!"

После этого события сердца верующих православных христиан по всему миру наполняются радостью. Сошедший Огонь означает - Пасхе быть, праздник начинается.

Узнав весть о схождении Благодатного огня воцерковленные люди поздравляют друг друга и начинают собираться на всенощную пасхальную службу: предварительно накрывать на стол, готовить праздничную одежду в храм. Те, кто не успел приготовить куличи, могут их выпекать.

В Украину самолет делегации УПЦ с Благодатный огнем прилетит в аэропорт "Борисполь" сегодня вечером. Служба в Киево-Печерской Лавре пройдет уже со Светом истинным из Иерусалима. Все прихожане смогут отнести его частичку домой в лампадках.

Специально для вас - открытки с наступающей Пасхой и поздравления.

Смотрите прямую трансляцию из Иерусалима - как сходит Благодатный огонь в 2021 году:

Отдельно "Страна" рассказывает, как в этом году будет отмечаться Пасха в Украине. Прихожан призывают соблюдать социальную дистанцию, надевать маски, не целовать крест и многое другое. Подробно - в нашем материале.