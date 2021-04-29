В четверг, 29 апреля, Винницкая область перешла из "оранжевой" в "желтую" зону карантина. "Красный" уровень эпидемиологической опасности на сегодня по-прежнему действует в Киеве и 9 областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Минздравом.

Так, еще вчера Винницкая область находилась в "оранжевой" зоне карантина. Сегодня она попала в "желтую", кроме этого региона, к ней относятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Кроме того, уже известно, что с 1 мая в "желтую" из "красной" зоны перейдет Киев.

В "красную" зону карантина на сегодня входят столица, а также Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская области.

Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области по состоянию на 29 апреля - в "оранжевой" зоне. В Черкасской области на протяжении более чем трех дней превышены максимально допустимые показатели коэффициента выявления случаев инфицирования и уровня госпитализаций, что может быть причиной перевода региона в "красную" зону.

Напомним, "Страна" писала о том, что в ВОЗ заявили об ускорении темпов пандемии коронавируса на планете.

Также мы сообщали, что Степанов пообещал, что украинцы старше 60 лет смогут привиться от коронавируса уже в мае.