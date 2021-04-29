В пятницу, 30 апреля, в Украине потеплеет до +15..+12 градусов, однако возможно сильные порывы южного ветра. В некоторых регионах ожидается дождь с грозами.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Согласно ее прогнозу в пятницу днем ожидается температура воздуха +15..+20 градусов, практически по всей Украине прекратятся ночные заморозки, исключением станут северо-восточные и центральные регионы.

Осадки в виде дождей с грозами ожидаются в западных областях, на севере, в Винницкой области, в Кропивницкому с районами и местами в Черкасской области.

В Киеве в пятницу днем столбики термометров поднимутся до +18 градусов, во второй половине дня возможен дождь с грозой. Ожидается порывистый ветер.

"На Пасху ночь в Украине будет сухой, звездной, красивой, а днем ​​2 мая пройдут грозовые дожди почти повсеместно, кроме восточных областей. И будет в воскресенье тепло", - написала Диденко.

Ранее "Страна" писала, какая погода будет в Одессе, Киеве и Карпатах на Пасху и майские праздники.

Также сообщалось, что в течение недели в Украину придет потепление.