Народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан подал в отставку с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Об этом он объявил на брифинге в парламенте. Также нардеп опубликовал пост о своем увольнении в Facebook.

"Сегодня написал заявление об увольнении с должности Постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Украины по собственному желанию. С Премьер-министром такой шаг взаимно согласован. Благодарен ему и всему составу правительства насыщенных 13,5 месяцев работы. Кто станет преемником на посту - решение за Кабмином", - написал Мокан.

В свою очередь Кабмин заявил, что новая кандидатура на пост представителя правительства в Верховной Раде будет объявлена в течение двух недель.

Напомним, 11 марта 2020 года на закрытом заседании Кабмина новым представителем правительства в парламенте біл назначен нардеп от "Слуги народа" Василий Мокан, вместо подавшей в отставку Елены Шуляк.

Также сегодня Верховная Рада назначила экс-вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко на должность министра энергетики.