В Госдепе США и в странах "Большой семерки" (G7) отреагировали на увольнение Андрея Коболева с должности главы "НАК Нафтогаз", на которой он пробыл более семи лет. Там заявили о "нарушении принципа корпоративного управления" и политическом вмешательстве.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала энергетического сектора - будь-то правительственные или государственные предприятия - является ключевым фактором для поддержания доверия к приверженности Украины к реформам", - написал представитель Госдепа США Нед Прайс в Twitter.

В "Большой семерке" заявили следующее: "Послы G7 замечают решение Кабмина Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК Нафтогаз. Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств".

Телегам-канал "Политика страны" прокомментировал реакцию Госдепа США на увольнение Коболева.

"Запад, как и ожидалось, оценил негативно увольнение Коболева с поста главы НАК Нафтогаз.

При этом, оценку дали сразу на уровне Госдепа США, что показывает степень внимания, которое уделяют в Вашингтоне этому вопросу.

Представитель Госдепа США Нед Прайс написал, что "уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала энергетического сектора является ключевым фактором для поддержания доверия к приверженности Украины к реформам".

Очевидно, сейчас Запад возьмёт паузу, чтоб посмотреть, как будут развиваться события. Если в Набсовет не запустят управляемых Вашингтоном людей, а цены на газ будут регулироваться государством, то реакция будет более жесткая", - пишет "Политика страны".

Напомним, Коболев заявил, что не будет оспаривать свое увольнение с должности главы "Нафтогаза".

Между тем, в самой компании увольнение Коболева назвали "юридической манипуляцией" и возвращением властей к "ручному управлению" государственными компаниями.

Возглавит "Нафтогаз" Юрий Витренко. Он приступит к своим новым обязанностям с сегодняшнего дня.