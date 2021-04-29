"Власть в Киеве захватывают националисты". В РФ прокомментировали марш в честь дивизии СС "Галичина"
В России заявили, что проведение в Киеве марша в честь дивизии СС "Галичина" свидетельствует о захвате власти националистами.
Об этом со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимира Джабарова сообщает "РИА Новости".
"Марш вышиванок" свидетельствует о том, что власть в Киеве захватывают националисты, сторонники Степана Бандеры", - сказал Джабаров.
Также он обвинил Европу в том, что она "стыдливо молчит", "хотя в Киеве появляется националистический режим". Между тем Россию она, по словам Джабарова, критикует за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.
По мнению Джабарова, украинцы, допуская такие сомнительные мероприятия, "оскверняют память своих героев, боровшихся с нацизмом".
Отметим, что это первая реакция из России по поводу вчерашнего марша в честь дивизии СС "Галичина".
Напомним, марш националистов в честь дивизии СС "Галичина" состоялся в Киеве 28 апреля. На него пришло около ста человек. Движение в центре столицы частично перекрывалось, а националисты шли вслед за правоохранитеями.
Также мы писали о том, что посол Германии в Украине осудила киевский марш в честь дивизии СС "Галичина".
Кроме того, мероприятие назвал недопустимым глава института Нацпамяти Антон Дробович.