Киевский апелляционный суд отстранил от должности президента Национальной академии аграрных наук (НААН) Ярослава Гадзало, подозреваемого в получении взятки.

Соответствующее решение суд принял в среду, 28 октября, по ходатайству следственного управления расследования коррупционных преступлений Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.

Ранее полиция подала в суд ходатайство об избрании директору НААН меры пресеения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

"Руководитель НААН Украины подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В частности, директор содействовал в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности", - заявили в полиции.

По версии следствия, Гадзало способствовал зачислению этого же человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих документов на рассмотрение Президиума НААН. За свое содействие уже бывший руководитель НААН получил в подарок элитный внедорожник.

"За принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.

Напомним, в январе 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили главе НААН и четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению особо ценных земель учреждения.

В января 2020 года детективы НАБУ сообщили Гадзало и еще четырем высшим должностным лицам академии о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель НААН.

В декабре прошлого года правоохранители сообщили Гадзало о подозрении во взяточничестве.