Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал проект постановления об увольнении главы Минздрава Максима Степанова, которое набрало 150 подписей.

"Пока не планируется внеочередное заседание. Я думаю, что раньше 15 мая никаких постановлений не будет вообще в парламенте. Мы еще не обсуждали этот вопрос, у нас на фракции будет обсуждение где-то 10 мая", - сообщил Арахамия.

По его словам, учитывая сепию провальных обещаний по вакцинации, насчёт Степанова нужно предпринять какие-то решения.

"Возможно, это будет предупреждение. Я не знаю, насколько фатальным должно быть это решение. Но я считаю, что нельзя просто так переносить вакцинацию, и не иметь никаких последствий. Это неправильно с точки зрения политической ответственности, потому что министр - это политическая фигура, которая должна нести ответственность", - добавил глава фракции.

Также Арахамия ответил на вопрос, рассматривают ли кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

"Кандидатура Ляшко, она вообще у нас была на радаре, есть еще кандидатуры", - заявил Арахамия.

Он добавил, что не будет называть их фамилии.

"Я не могу сейчас вам сказать, потому что будет как обычно - две недели будут перемывать кости этим бедным кандидатам, которые в итоге, возможно, даже не будут кандидатами, но им за это время так перемоют кости, что у них вообще пропадёт желание работать в государственной системе", - резюмировал Давид Арахамия.

Напомним, разговоры об отставке Степанова ходят уже давно. А накануне стало известно, что в Верховной Раде собрали более 150 подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Между тем, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что сейчас об увольнении главы Минздрава не идет. В свою очередь, источник "Страны" в "Слуге народа" сказал, что если Степанова и отправят в отставку, то Ляшко министром не назначат, так как он несёт такую же ответственность за провальные обещания в борьбе с ковидом, как и он.