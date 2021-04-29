Депутаты от партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" в ходе очередного пленарного заседания Верховной Рады вышли к трибуне с портретами своих отцов и дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, а также полководцев Красной армии.

Об этом на своей странице в соцсети написал нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Олег Волошин.

"Пока представители жалкого, но крикливого меньшинства чествуют тех, кто воевал с той стороны, мы стараемся защитить память о настоящих героях и передать новым поколениям понимание значимости той Победы и ее безальтернативности для выживания нашего народа", - написал он.

Волошин также опубликовал фото, на котором нардепы фракции вышли к трибуне Рады с фотографиями, по его словам, родственников - "бойцов Красной армии, а также великих полководцев, таких как Жуков и Ковпак".

"Я вышел с фотографией своего дедушки Волошина Леонида Семёновича, воевавшего на СУ-100. Вчерашний марш СС-овцев ясно показал, что в отношении к Дню Победы есть только две позиции: ты ассоциируешь себя либо с разгромившими наибольшее зло в истории человечества, либо с этим злом. Третьего не дано", - написал нардеп.

Напомним, накануне националисты провели в Киеве марш вышиванок 28 апреля в честь дивизии СС "Галичина", которая была создана во Львове в 1943 году. Его уже осудили посол Германии в Украине и партия "слуга народа".

В свою очередь, в "Оппозиционной платформе - За жизнь" потребовали от власти жесткой реакции на этот марш.