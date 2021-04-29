Сегодня, 29 апреля, последний день Андрея Коболева на должности главы НАК "Нафтогаз Украина". Он подписал решение о начале сейсмических работ на Черноморском шельфе и передал ключи от кабинета Юрию Витренко, который займет его место.

Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.

Экс-глава "Нафтогаза" рассказал, что ни о чем не жалеет и за время пребывания на должности (7 лет 1 месяц и 3 дня) добился результатов, о которых знают как оппоненты компании, так и ее союзники.

"Одно вчерашнее решение правительства отправляет в помойку все наработки. И против этого мы еще готовы повоевать", - написал Коболев.

В то же время он считает, что решение Кабинета министров об его увольнении ставит "крест на реформе корпоративного управления", на наработках, сделанных с 2014 года. В 2014 году, по мнению Коболева, "Украина твердо решила, что на государственной собственности должен зарабатывать государство и украинцы, а не приближенные к денежным потокам политики".

В то же время он дает понять, что не намерен идти в суды рад должности.

"Важно объяснить. Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар "Нафтогаз". Сейчас основная задача команды - сохранить динамику работы, которая установилась у нас в последнее время, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы", - написал Коболев.

Напомним, 28 апреля Кабинет министров Украины уволил с должности Андрея Коболева и всех членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

На должность главы "Нафтогаза" правительство назначило временно исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, который в феврале предложил премьер-министру Денису Шмыгалю сменить руководство "Нафтогаза".

Также "Страна" писала, что в самой компании увольнение Коболева назвали "юридической манипуляцией" и возвращением властей к "ручному управлению" государственными компаниями.