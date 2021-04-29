Глава Института национальной памяти Антон Дробович назвал Красную армию, которая освободила Украину от немецко-фашистских захватчиков, "коммуняцкими отрядами".

Такой комментарий Дробович оставил под своим постом в Facebook.

Антон Дробович в посте осудил марш националистов в честь дивизии СС "Галичина", который 28 апреля состоялся в Киеве, и назвал недопустимым прославление войск СС.

В комментариях одна из пользовательниц Facebook написала, что ожидает такой же пост о РЧСА (Рабоче-крестьянская Красная армия - Ред.) на 9 Мая.

"Если кто-то устроит такой марш, то можете даже не сомневаться. Коммуняцкие отряды так же недопустимо глорифицировать (прославлять - Ред.)", - ответил ей глава Института нацпамяти.

Напомним, "Страна" писала о том, как 28 апреля в Киеве националисты провели марш в честь дивизии СС "Галичина". На него собралось всего около 100 участников. Правоохранители частично перекрывали движение в центре столицы, а националисты шли за сотрудниками полиции.

Также мы сообщали, что посол Германии в Украине осудила киевский марш в честь дивизии СС "Галичина".