Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал "Стране", когда в Украину поступят первые партии из 10 млн вакцин Pfizer, о которых заявлял Владимир Зеленский.

"Мы точно знаем, что первые вакцины мы должны получить до конца мая. Мы получим не весь объём сразу, сейчас мы ждём подтверждения по датам, но точно знаем, что все 10 миллионов будут поставлены в 2021 году. Это не значит, что весь объём будет поставлен в декабре месяце.

Как только мы получим подтверждённую помесячную разбивку по поставкам, сразу же сообщим. У нас уже есть предварительная разбивка, но у меня нет разрешения от компании Pfizer оглашать её из-за жесточайших условий контракта", - отметил Максим Степанов.

Напомним, Кабинет министров Украины уже обнародовал годовой план поставок вакцин от COVID-19 до конца года. Однако 10 миллионов доз препарата Pfizer в нем нет. Украина заключила договорилась о поставках такого количества вакцин.

Также сообщалось, что 16 апреля в Украину прибыло 117 тысяч доз вакцины от коронавируса Pfizer в рамках программы COVAX.