Рада назначила министром энергетики Германа Галущенко
Верховная Рада Украины назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины. Свои голоса за это решение отдали 305 нардепов.
Это решение принято во время заседания 29 апреля.
Голоса распределились таким образом:
- "Слуга народа" - 227;
- "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 20;
- "Батькивщина" - 17;
- "За будущее" - 14;
- "Доверие" - 19;
- Внефракционные - 8.
Галущенко с мая 2020 года был вице-президентом НАЭК "Энергоатом". С 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы, следующие пять лет - в Секретариате его преемника Виктора Ющенко. При президенте Викторе Януковиче - в Минюсте. Подробнее о том, кто такой Герман Галущенко можно почитать материале "Страны".
Напомним, 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление в Верховную Раду на назначение Германа Галущенко на пост министра энергетики.
Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ согласовал его кандидатуру на должность министра энергетики Украины.
Кроме того, на заседании 28 апреля Кабинет министров уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначил на его должность Юрия Витренко, который занимал должность и.о. министра энергетики с декабря 2020 года.