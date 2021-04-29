Верховная Рада Украины назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины. Свои голоса за это решение отдали 305 нардепов.

Это решение принято во время заседания 29 апреля.

Голоса распределились таким образом:

"Слуга народа" - 227;

"Оппозиционная платформа - за жизнь" - 20;

"Батькивщина" - 17;

"За будущее" - 14;

"Доверие" - 19;

Внефракционные - 8.

Галущенко с мая 2020 года был вице-президентом НАЭК "Энергоатом". С 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы, следующие пять лет - в Секретариате его преемника Виктора Ющенко. При президенте Викторе Януковиче - в Минюсте. Подробнее о том, кто такой Герман Галущенко можно почитать материале "Страны".

Напомним, 27 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление в Верховную Раду на назначение Германа Галущенко на пост министра энергетики.

Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ согласовал его кандидатуру на должность министра энергетики Украины.

Кроме того, на заседании 28 апреля Кабинет министров уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и назначил на его должность Юрия Витренко, который занимал должность и.о. министра энергетики с декабря 2020 года.