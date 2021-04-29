В России Леонид Волков, руководитель региональной сети штабов оппозиционера Алексея Навального, объявил о ее роспуске.

Об этом Волков объявил в своем Telegram-канале.

"Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация - только "эксперты" из Следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат", - сообщил Волков.

Он официально объявил о роспуске сети штабов Навального. Однако это не приведет к полному их закрытию: большинство из них, по словам Волкова, продолжат работу как самостоятельные независимые общественно-политические движения во главе с сильными лидерами.

"Нет больше сети штабов Навального, но есть десятки мощных и крутых региональных политиков, есть тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами", - написал Леонид Волков.

Напомним, в России приостановили деятельность штабов Навального и его Фонда борьбы с коррупцией до решения по иску об экстремизме.

Также мы разбирались, что будет, если структуры Навального признают экстремистами в РФ.