Генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла рассказал, что они работают над экспериментальным препаратом - таблетками от коронавируса, которые могут появиться в продаже до конца 2021 года.

Об этом сообщает CNBC.

По словам директора Pfizer, компания начала испытания таблеток от коронавируса в марте 2021 года. Этот препарат является частью класса лекарств, называемых ингибиторами протеазы (в результате их действия образуются вирусные частицы, не способные заражать новые клетки - Ред.). Такие ингибиторы также применяются для лечения ВИЧ и гепатита C.

"Мы работаем над созданием двух вариантов препарата от коронавируса, которые можно будет использовать для лечения в домашних условиях. Один из них инъекционный, второй - пероральный. Мы надеемся, что эти лекарства будут работать и против новых штаммов коронавируса. Сейчас мы активно работаем над ним, и до лета рассчитываем поделиться хорошими новостями", - сказал он.

Бурла добавил, что исследователи надеются, что это лекарство предотвратит прогрессирование болезни Covid-19 и предотвратит госпитализации, так как пациенты смогут лечиться дома.

Напомним, 18 апреля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.

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