Вчерашний небольшой марш в честь дивизии СС "Галичина", который прошел в Киеве, стал большим скандалом.

В столице Украины, которая во время войны серьезно пострадала от зверств нацистов, такое шествие прошло впервые. Некоторые участники марша даже зиговали. Хотя раньше эпицентром увлечения украинской дивизии СС была Львовская область.

Именно там в последние годы держится официальный культ "Галичины". Его поддерживает в том числе губернатор Козицкий, назначенец Владимира Зеленского.

Киевский же марш организовали в основном "Свобода" и С14. Но есть и признаки лояльного отношения властей. Марш прошел под эгидой организации "Голосіївська криївка", которую давно финансирует столичная мэрия.

Мероприятие в честь "Галичины" в КГГА тоже согласовали. Впрочем, официально оно было заявлено как "марш вышиванок". Но по факту в соцсетях организаторы истинных своих намерений не скрывали.

И это весьма показательно в целом для украинской власти, которая вполне могла на любом из уровней пресечь восхваление СС и марш в его честь. Делать этого не стали и даже сопроводили националистов с охраной и мигалками.

Что это значит для Украины и как реагируют на марш в мире - разбиралась "Страна".

Обманки "вятровичей"

После марша на него отреагировал глава Института нацпамяти Антон Дробович. Он осудил происходящее.

"Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе или в чем там ходили любители фюреров. Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны, и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев.

Историю надо изучать, открыто разбираться в сложных вопросах, например, почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны (венгерские, французские, российские, белорусские, украинские, итальянские, латвийские, эстонские, албанские...), чего хотели люди, которые там служили?

Через ответы на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств. Очевидно черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации, не приблизиться", - написал Дробович.

О том, что марш пройдет, было известно за сутки. Однако глава Института нацпамяти обозначился на теме только постфактум. Видимо, после того, как мероприятие приобрело уже отчетливый нацисткий душок - там зиговали.

В комментариях Дробович "уравновесил" критику "Галичины" тем, что уравнял дивизию СС с Красной армией (РККА) и заявил, что против "коммуняцких отрядов". На что ему возразили украиноязычные пользователи, которые уточнили, что СС и Красная армия - несравнимые понятия.

Позицию Антона Дробовича анализирует главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Днем ранее против марша СС выступил его (Дробовича - Ред.) предшественник Владимир Вятрович (причем он не в первый раз призывает не устраивать пышные торжества в честь "Галичины").

Многих такая позиция этих деятелей удивляет. Но на самом деле ничего удивительного нет.

Стратегическая задача Вятровича и "вятровичей" - изменение исторического кода украинцев. Традиционно в нем центральное место в пантеоне героев занимали бойцы Красной армии, которые освободили Украину от нацистов.

"Вятровичи" же хотят, чтоб это место было занято ОУН-УПА.

Но если УПА еще как-то можно изобразить "борцами за независимость Украины" и продвигать их в таком образе по всей территории Украины (хоть и это крайне трудно и до сих пор не получилось), то убедить подавляющее большинство украинцев в том, что "героями" являются и солдаты дивизии СС "Галичина" невозможно в принципе.

Наоборот - прославление дивизии СС теми же людьми, что славят и Бандеру, вызывает у большинства украинцев эффект отторжения и к ОУН-УПА в том числе.

То есть, с точки зрения "вятровичей", прославление "Галичины" не помогает им в решении их стратегической задачи, а прямо мешает.

Поэтому они и не устают призывать не выпячивать дивизию СС, а сосредоточиться на героизации УПА. А украинцев, которые воевали в "Галичине", тот же Вятрович уравнивает с украинцами, которые воевали за Красную армию (таким образом пытаясь еще дополнительно дискредитировать последних). Мол, и те и другие "сражались за чужие интересы", а единственными "правильными пацанами" были участники УПА.

Но нужно понимать, что если когда-нибудь стараниями "вятровичей" исторический код украинцев поменяется, то тогда и придет черед "реабилитации" СС "Галичина". Потому что если командир УПА гауптман Вермахта Шухевич "герой", и ОУН, провозглашавшая украинское государство в союзе с "великой Германией Гитлера" - "борцы за независимость", то почему не "герои" эсэсовцы из "Галичины"?

Поэтому всегда следует помнить, кто является настоящими героями. Тем более накануне 9 Мая. И не вестись на обманки "вятровичей"".

Позиция народных депутатов

Накануне против марша выступили с трибуны Рады нардепы от правящей фракции Бужанский, Негулевский, Дмитрук, Леонов и Касай. Они резко осудили проведение марша еще до его начала.

Остальные "слуги народа", а главное - на уровне фракции - никак сначала тему не комментировали, пока их не начали спрашивать журналисты.

"Зигование - это нарушение закона. Сегодня по этой теме у нас будет заявление от фракции. Мы живем в демократической стране, и такие вещи запрещены законом. Никто не знал, что этот марш вообще будет. В стране так много всего, что следить за небольшой группой радикальных движений просто нет времени", - заявил глава фракции "слуг" Давид Арахамия.

О том, что марш будет, повторимся, было известно за сутки до его начала.

Позже отреагировал и спикер Рады Дмитрий Разумков.

"Отношусь плохо. Пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам ни внутри общества, ни за границей. Мы все хорошо помним, что принесла война в Украину. Практически нет ни одной семьи, которая не потеряла бы кого-то из близких и родных на войне. Мои дедушки и бабушки прошли войну. Я, к счастью, ее не видел, но много о ней знаю. И считаю, что Украине сегодня точно не стоит популяризировать войска СС, в том числе и дивизию СС "Галичина", — заявил Разумков.

Также он считает, что нужно отреагировать в рамках законодательства.

"У нас же сегодня запрещена агитация. У меня такая же реакция и на войска НКВД. Но нужно, чтобы все придерживались закона: и одни, и другие", — отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.

От имени всей фракции с осуждением этого марша из парламентских партий выступила только ОПЗЖ.

"Наверное, власть рассчитывает, что радикалы своими выходками отвлекут внимание общества от торговли страной, нищеты, мизерных пенсий и растущих тарифов. Но безнаказанность экстремистов только подчеркивает безответственность, слабость и бездеятельность нынешней государственной верхушки", - говорится в заявлении Оппозиционной платформы.

А сегодня депутаты ОПЗЖ вышли к трибуне Рады с фотографиями советских воинов, разгромивших нацизм.

"Пока представители жалкого, но крикливого меньшинства чествуют тех, кто воевал с той стороны, мы стараемся защитить память о настоящих героях и передать новым поколениям понимание значимости той Победы и ее безальтернативности для выживания нашего народа.

Сегодня депутаты нашей фракции вышли к трибуне Рады с фотографиями своих отцов, дедов - бойцов Красной армии, а также великих полководцев, таких как Жуков и Ковпак. Я вышел с фотографией своего дедушки Волошина Леонида Семёновича, воевавшего на СУ-100.

Вчерашний марш СС-овцев ясно показал, что в отношении к Дню Победы есть только две позиции: ты ассоциируешь себя либо с разгромившими наибольшее зло в истории человечества, либо с этим злом. Третьего не дано", - пишет нардеп Олег Волошин.

Реакция МВД и мэрии Киева

Но это политическая оценка. Юридически же реагировать должна была полиция.

Накануне МВД выпустило предупреждение к участникам и организаторам с просьбой не использовать запрещенную символику. Какую именно - не уточнили.

Однако, как уже рассказывала "Страна", участники акции отдавали нацистские приветствия.

Мы опознали, кто это делал. Однако пока никаких дел по зиговавшему активисту "мовного патруля" Владимиру Кошовенко не открыто (по крайней мере, полиция о них не сообщала).

При этом в схожих ситуациях правоохранители реагировали оперативно, когда люди поднимали красный флаг. Их задерживали, проводили "разъяснительные беседы" и открывали уголовные дела.

Кстати, очередная порция подобных дел ожидается уже 9 мая - на День Победы.

Но самая удивительная реакция у властей столицы. Они не стали подавать в суд иск с требованием запретить марш в честь дивизии СС "Галичина", хотя и имели на это полное право. Также мэрия не прокомментировала марш ни до ни после его проведения.

То есть фактически согласившись с тем, что шествие в честь эсэсовской дивизии в Киеве уместно.

Что говорят в мире?

Против героизации СС в Украине выступила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтерские организации, которые сегодня борются и работают за Украину, не должны ассоциироваться с ними", - написала она в Твиттере.

А ее постом в той же соцсети поделился посол Израиля в Украине Джоэль Лион. Впрочем, он своей позиции больше никак не обозначил.

Ранее, напомним, националисты из С14, которые вчера прошлись маршем по Киеву, пикетировали посольство Израиля, которое назвало Романа Шухевича нацистским коллаборантом.

При этом в организациях, связанных с Холокостом, осудили марш.

"Такие марши неуместны. Нечего эсэсовцам маршировать по Крещатику, да и все. Я считаю, что подобные мероприятия только вредят имени государства Украины. Эсэсовские подразделения запрещены Нюрнбергским процессом, поэтому чествовать их - просто нечестно", - сообщил "Стране" директор мемориала "Бабий Яр" Борис Глазунов.

Никак не отреагировали на событие послы Великобритании и США.

В России же назвали проведение в Киеве марша в честь дивизии СС "Галичина" свидетельством того, что власть в стране "захватили националисты".



"Марш вышиванок" свидетельствует о том, что власть в Киеве захватывают националисты, сторонники Степана Бандеры", - заявил замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимира Джабарова.

Также он обвинил Европу в том, что она "стыдливо молчит". Между тем Россию она, по словам Джабарова, критикует за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

По мнению Джабарова, украинцы, допуская такие сомнительные мероприятия, "оскверняют память своих героев, боровшихся с нацизмом".

Что говорят в соцсетях

Марш активно комментируют блогеры и журналисты.

"Хороший марш вышел. Не хватило красноармейцев вдоль колонны в качестве конвоя. Чтоб провели зигующих гитлеровцев в Бабий Яр. Ждем реакцию участников антигитлеровской коалиции", - пишет журналист Денис Иванеско.

Политолог Андрей Ермолаев считает, что нынешняя украинская история совершает зигзаг, который еще круче того, что был в 2014 году.

"Спрашивают: что я думаю о марше неонацистов?

О том, что власть плюет на запрет пропаганды фашизма и нацизма (прямой, косвенной, "гибридной"), - писать бессмысленно в стране, где место суда занял совет по безопасности.

О спецслужбах что писать? Впечатление такое, что им это все просто "по кайфу".

Президенту, наверное, еще не доложили...

Рассуждать "как могло это случиться в столице" - тоже бессмысленно. Разрешающие городские власти знали, что делали. Тем более что мэр с удовольствием "баллотируется" в рейтинге будущих кандидатов в президенты. Так что не только городские власти и лично мэр - будущий кандидат, но и те, кто за его спиной, - в ответе.

Что Украине? Видимо, во власти есть те, кто считает, что нынешняя "Малая Украина" еще достаточно велика, и надо бы еще подрезать карту. Сталкивая лбами партии, регионы, простых граждан, "раскачивая улицу", закрывая глаза на марши в честь дивизий СС и одновременно "гоняя ведьм" по всей стране. Ценой нашей с Вами жизни.

Согласен с коллегой Виктором Щербиной: марш с зигующими националистами и символикой дивизии СС "Галичина" в столице Украины в 2021 году (!) - событие историческое. Но какой-то новой истории, которая совершает новый зигзаг по-круче пропасти 2014-го.

Знаю одно: в Украине фашиствующий нацизм не пройдет".

Писатель Игорь Лесев иронизирует, что теперь можно смело говорить от "отсутствии" нацизма в Украине.

"Отдельно большое спасибо Зеленскому за марш в память славной дивизии СС "Галичина". Тихо-мирно прошли, чуть зиганули, но зато обошлось без погромов. А это важно. В Украине Зеленского успешно развенчаны кремлевские нарративы о каком-то там нацизме. Нет здесь нацизма. Как и притеснений русского языка, о чем сам Блогер авторитетно заявил накануне. И, кстати, напишите уже спецом для Блогера, что никакого холокоста тоже не было, а Бухенвальд – это другое. Когда в своих путешествиях Зеленский доберется до Израиля и его поведут в кнессет, ему уже и вступительное приветствие готово. "Зик хайль, братья и сестры! В Украине нацизма нет"".