Украинские военнослужащие подразделений морской пехоты в течение двух дней отрабатывали десантирование с моря и воздуха. Они учились действовать в составе группировки морского тактического десанта.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото пресс-служба ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook.

Морпехи провели учения в рамках прохождения углубленного курса подготовки в Школе морского пехотинца Учебного центра ВМС Вооруженных сил Украины.

"В частности, морские пехотинцы осуществили десантирование с помощью комплекта бортового оборудования "Канат-1", а также отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье с малого десантного катера "Сватове". Такие занятия дают военнослужащим важный практический опыт, который они неоднократно будут применять для выполнения задач по назначению во время своей дальнейшей службы", - сообщили в ВМС Украины.

Там уточнили, что систему "Канат-1" используют для десантирования на труднодоступных или ограниченных участках местности и в сложных метеоусловиях.

"Перед морпехами стояла задача осуществить десантирование, занять плацдарм и взять под контроль определенный район. В ходе занятия каждый морской пехотинец мог несколько раз выполнить упражнение для полного усвоения всех тонкостей такого рода боевой работы", - добавили в ВМС.

Также подразделения морской пехоты осуществили переход по морю на малом десантном катере "Сватове". При высадке инструкторы Школы морского пехотинца разыгрывали различные сценарии с целью максимально приблизить условия тренировки к боевой ситуации. После чего высадились на необустроенное побережье.

Этот этап подготовки для морских пехотинцев является одним из важнейших, ведь здесь военнослужащие учились действовать в составе морского тактического десанта.

Кроме того, морпехи отработали несение дежурства по противодиверсионной обороне корабля при переходе по морю и борьбе за живучесть, подытожили в ВМС.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области прошли тактико-специальные учения морских пехотинцев. Во время них отрабатывалась организация противодесантной обороны на угрожаемых направлениях.

Также сообщали, что накануне в Тернопольской области начались антитеррористические учения СБУ и Нацполиции.