Принц Уильям, герцог Кембриджский, и его жена Кэтрин Миддлтон по случаю десятой годовщины свадьбы поделились в соцсети новыми снимками.

Соответствующие фото они опубликовали на своих страницах в Instagram.

"Недавно я впервые в жизни посетил Кембридж. В тот же день по удивительному стечению обстоятельств меня попросили сфотографировать герцога и герцогиню Кембриджских на их десятую годовщину свадьбы. Было очень приятно провести с ними время в Кенсингтонском дворце, тем более, что герцогиня довольно увлеченный фотограф. С годовщиной!", - написал автор снимков британский фотограф Крис Флойд.

Кэтрин одета в легкое платье в голубых тонах, на шее у нее подвеска. Волосы уложены красивыми большими локонами, а на лице нюдовый макияж. Принц Уильям в одежде синих оттенков: брюки, голубая рубашка и синий джемпер.

Пышных празднований годовщины не будет из-за траура по принцу Филиппу, который скончался 9 апреля 2021 года.

Ранее мы рассказывали, что сын герцога и герцогини Кембриджских Луи Артур Чарльз отметил свой третий день рождения. Накануне этой даты любящие родители опубликовали в сети новую фотографию принца Луи.

Также сообщали, как принц Уильям в шервани и герцогиня Кейт Миддлтон в платье от адепта минимализма прибыли на прием в Исламабаде на тук-туке.