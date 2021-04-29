Вчера в Украине прививку от коронавируса сделали 70 469 человек, это в 3,5 раза больше, чем днем ранее. Один украинец 28 апреля получил вторую дозу вакцины, теперь полностью завершили вакцинацию 10 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 29 апреля в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.

Всего в Украине сделали уже 629 184 прививки от коронавируса. Первую дозу получили 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 28 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 501 690 человек.

Статистика вакцинации против коронавируса в регионах за прошлые сутки:

Киев - 7 736 прививок;

Винницкая область - 4 015 прививок;

Волынская область - 1 467 прививок;

Днепропетровская область - 5 791 прививка;

Донецкая область - 1 721 прививка;

Житомирская область - 2 273 прививки;

Закарпатская область - 1 080 прививок;

Запорожская область - 1 049 прививок;

Ивано-Франковская область - 916 прививок;

Киевская область - 5 685 прививок;

Кировоградская область - 1 466 прививок;

Луганская область - 539 прививок;

Львовская область - 3 889 прививок;

Николаевская область - 2 281 прививка;

Одесская область - 2 683 прививки;

Полтавская область - 5 640 прививок;

Ровенская область - 1713 прививок;

Сумская область - 2 435 прививок;

Тернопольская область -1 755 прививок;

Харьковская область - 6 234 прививки;

Херсонская область - 2 930 прививок;

Хмельницкая область - 1 128 прививок;

Черкасская область - 3 141 прививка;

Черновицкая область - 909 прививок;

Черниговская область - 1 993 прививки.

Напомним, в ВОЗ заявили об ускорении темпов пандемии коронавируса на планете.

Также мы писали о том, что по состоянию на утро четверга, 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 627 человек.