В Украине рекорд по прививкам. Вакцину получили больше 70 000 человек,а вторую дозу укололи десятому
Вчера в Украине прививку от коронавируса сделали 70 469 человек, это в 3,5 раза больше, чем днем ранее. Один украинец 28 апреля получил вторую дозу вакцины, теперь полностью завершили вакцинацию 10 человек.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 29 апреля в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.
Всего в Украине сделали уже 629 184 прививки от коронавируса. Первую дозу получили 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
По состоянию на 28 апреля в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 501 690 человек.
Статистика вакцинации против коронавируса в регионах за прошлые сутки:
Киев - 7 736 прививок;
Винницкая область - 4 015 прививок;
Волынская область - 1 467 прививок;
Днепропетровская область - 5 791 прививка;
Донецкая область - 1 721 прививка;
Житомирская область - 2 273 прививки;
Закарпатская область - 1 080 прививок;
Запорожская область - 1 049 прививок;
Ивано-Франковская область - 916 прививок;
Киевская область - 5 685 прививок;
Кировоградская область - 1 466 прививок;
Луганская область - 539 прививок;
Львовская область - 3 889 прививок;
Николаевская область - 2 281 прививка;
Одесская область - 2 683 прививки;
Полтавская область - 5 640 прививок;
Ровенская область - 1713 прививок;
Сумская область - 2 435 прививок;
Тернопольская область -1 755 прививок;
Харьковская область - 6 234 прививки;
Херсонская область - 2 930 прививок;
Хмельницкая область - 1 128 прививок;
Черкасская область - 3 141 прививка;
Черновицкая область - 909 прививок;
Черниговская область - 1 993 прививки.
Напомним, в ВОЗ заявили об ускорении темпов пандемии коронавируса на планете.
Также мы писали о том, что по состоянию на утро четверга, 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 627 человек.