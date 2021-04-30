В этом году из-за коронавируса в Украине вновь отменили внутренние экзамены для школьников - так называемые ДПА.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает учеников 4-х, 9-х и 11-х классов от итоговой аттестации.

При этом у одиннадцатиклассников, многие из которых поступают в вузы, будет несколько вариантов действий. Разбирались, что изменилось с отменой ДПА, а также, как будет проходить ВНО в этом году.

Что такое ДПА

ДПА (державна підсумкова аттестація) это письменные выпускные экзамены, которые проводят в школах. Она действует:

- для учеников 4-х классов, чтобы проверить уровень усвоенных знаний в младшей школе и перевести их в 5-й класс. Оценки за ДПА вносят в отдельную колонку в табеле. В начальной школе ДПА сдают по украинскому языку и математике.

- для девятиклассников, чтобы выдать аттестат об базовом общем образовании. С ним они могут поступать в колледжи и профтехучилища. В 9 классе сдают украинский, математику и один из учебных предметов из списка.

- в 11-м классе оценка за ДПА вносится в приложение к аттестату с оценками в отдельную графу и влияет на средний бал аттестата. ВНО - экзамен, необходимый для поступления в вуз. Сдают их одновременно.

В ДПА для 11-классников входят тесты по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку и одному предмету на выбор

Школьники приходят на ВНО и в качестве ДПА им засчитывают часть заданий. Тесты ВНО включают в себя первую обязательную часть (ДПА) и вторую - для поступления (ВНО). Оценки по предметам ДПА выставляют по шкале от 1 до 12 баллов, по ЗНО от 100 до 200. То есть сдающие ВНО одновременно сдают и ДПА.

При этом те, кто хотел сдавать только ДПА - выполняли лишь часть заданий в тестах. В этом году им разрешили вообще не сдавать тесты.

Зачем отменили ДПА и что это изменит

ДПА отменили из-за пандемии и карантина в Украине. Чтобы уменьшить поводы для массовых собраний.

В 4-х и 9-х классах ДПА сдавали в стенах школы. В условиях пандемии многие школьники учатся онлайн, а для экзаменов им бы пришлось собираться в классах. В итоге ДПА для них отменили.

В 4-х классах просто выдадут табели с оценками. В графе, предназначенной для оценок за ДПА, укажут "освобожден (а) от ДПА".

Девятиклассники смогут поступать в колледжи и техникумы без ДПА, с годовыми оценками в аттестате.

Некоторые одиннадцатиклассники в этом году получат аттестат с годовыми оценками и не будут сдавать никаких экзаменов - ни ДПА, ни ВНО. Это снизит нагрузку на пункты тестирования. В прошлом году это помогло уменьшить количество участников ВНО примерно на 15-18%.

Кому не нужно сдавать ни ДПА, ни ВНО? Например, тем, кто будет поступать в иностранный вуз. Оценку в аттестат и так поставят по итогам года, а ВНО - это вступительный экзамен только в украинские вузы. Также ДПА и ВНО не понадобятся тем, кто после 11 класса вообще не будет поступать в вуз или выбрал колледж или техникум.

Однако при желании сдать ДПА все же будет можно. Кому это нужно?

Например, тем, кто хочет попробовать повысить средний балл в аттестате. Он состоит из оценки за год в аттестат плюс оценки за ДПА. При поступлении главное - результат ВНО, но, если при большом конкурсе на место будут выбирать из абитуриентов с одинаковыми баллами за ВНО, то средний бал аттестата может перевесить чашу весов в пользу одного из претендентов.

Основные сроки ВНО-2021 и вступительной кампании

Все этапы Внешнего независимого оценивания пройдут в установленные сроки. Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня.

21 мая - химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский язык,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика,

1 июня - украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

Дополнительная сессия пройдет с 26 июня по 16 июля.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, для прохождения ВНО-2021 зарегистрировано 389 710 человек.

Тесты будут сдавать с соблюдением санитарных правил и противоэпидемических требований - использованием защитных масок, дезинфекторов, сохранением социальной дистанции.

Регистрация электронных кабинетов для абитуриентов начнется с 1 июля.

С 14 и до 23 июля узы начнут принимать заявления.

Рейтинговые списки рекомендованных к поступлению на бюджет обнародуют не позднее 28 июля.

Документы на бюджетное место в вуз, в случае прохождения, нужно подать до 2 августа.

Зачисление бюджетников проводится не позже, чем до 9 августа.