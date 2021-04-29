Российский грузовой корабль "Прогресс МС-14", который отстыковался от Международной космической станции (МКС) и находился на орбите рекордное время, свели с орбиты и затопили в Тихом океане.

Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали примерно в 03.42 (по Киеву - Ред.) на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе южной части Тихого океана", - сообщили в "Роскосмосе".

В корпорации добавили, что расчетный район падения несгоревших частей корабля расположен примерно в 3 150 км от Веллингтона и 7 390 км от города Сантьяго.

В настоящее время в составе российского сегмента Международной космической станции находится грузовой корабль "Прогресс МС-16", который был запущен 15 февраля 2021 года. Следующий запуск российского "грузовика" запланирован на середину лета. В начале мая на космодроме Байконур начнется подготовка грузового корабля "Прогресс МС-17" к предстоящему старту.

Отметим, 28 марта "Прогресс МС-14" установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства. На момент затопления продолжительность полета этого корабля составила 369 суток.

Ранее мы рассказывали, что "Прогресс МС-15" стал пятым кораблем в истории, который долетел до станции менее чем за четыре часа.

Также сообщали, что летом прошлого года затопили в Тихом океане космический грузовик "Прогресс МС-13".