По состоянию на утро четверга, 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 11 627 человек. После четырехдневного падения числа новых зараженных, снова отмечен резкий рост заболевших.

Напомним, что 28 апреля, в стране было выявлено 9 590 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь выросло на 2 037 человек.

Умерли за отчетный период 387 человек (с начала эпидемии 43 778 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 18 442 человека (с начала эпидемии - 1 635 333 человека - Ред.).

Среди новых зараженных 518 детей и 259 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Харьковской области (1 203 человека), Днепропетровской области (1 021), Донецкой области (809) и Львовской области (667).

В Киеве выявлено 940 новых случаев.

Ранее мы сообщали, что как пройдет в Украине вторая коронавирусная Пасха.