В Британии грянул громкий коррупционный скандал, который может стоить поста премьеру Борису Джонсону. Его подозревают в незаконном и дорогом ремонте резиденции на Даунинг-стрит с использованием денег спонсоров Консервативной партии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Избирательная комиссия Великобритании начала расследование в отношении ремонта в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне, указывая на имеющуюся информацию о возможном правонарушения.

По словам оппонентов премьера Джонсона, он мог нарушить британские законы, позволив партийным спонсорам тайно внести десятки тысяч фунтов на роскошный ремонт в его резиденции.

Во время эмоционального выступления в парламенте Джонсон настаивал, что сам покрыл все расходы на ремонт. Однако он избегал прямого ответа на вопрос о том, сделал ли он это лишь после того, как начался скандал.

Если Избирательная комиссия найдет доказательства совершения Джонсоном правонарушения, на него может быть наложен штраф в 20 тысяч фунтов или же может быть начато отдельное расследование полицией.

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