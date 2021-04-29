Президент США Джо Байден пришел в Капитолий и выступил перед обеими палатами Конгресса США с первым обращением на посту главы державы. Выступление президента по традиции было приурочено итогам его первых 100 дней работы в Белом доме.

Стоит отметить, что конгрессмены стоя поприветствовали Джо Байдена. Все законодатели были в масках и соблюдали социальную дистанцию.

Выступление президента США в прямом эфире транслировалось на сайте The Guardian.

Байден рассказал, что США осуждают нарушения прав человека и кибератаки на демократические свободы. В частности, он заявил: "Я ответил прямо и пропорционально на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес - ведь они сделали и то, и другое". Речь тут идет о новых санкциях против Москвы.

Так же американский лидер назвал "терроризм превосходства белой расы" самой большой угрозой для страны и призвал всех американцев объединиться, чтобы "исцелить душу нации".

Еще одно громкое заявление было направлено в адрес трансгендеров. Их Байден тоже заверил в своей поддержке. "Я хочу, чтоб вы знали, что ваш президент поддерживает вас", - сказал Байден транс-сообществу.

По словам хозяина Белого дома, он собирается реформировать корпоративные налоги, чтобы корпорации выплачивали свою справедливую долю - и помогли оплачивать государственные инвестиции, от которых выиграет весь бизнес.

Кроме этого он пообещал увеличить финансирование науки, технологий и медицины. И особо Байден отметил, что теперь каждый в США может свободно вакцинироваться от Covid-19.

Из других тезисов президента стоит отметить следующие. Америка планирует военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе - подобно НАТО в Европе. А чтобы "предотвратить конфликт" США будут противостоять угрозам Ирана и КНДР "через дипломатию и твердое сдерживание".

ИГИЛ и "Аль-Каида" все еще присутствуют в Йемене, Сирии, Сомали, и Америке нужно не терять бдительность.

Ранее "Страна" сообщала, что на встрече с Путиным Байден хочет обсудить ситуацию вокруг Украины.