Вчера, 28 апреля, на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания были рассмотрены результаты безвыездных внеплановых проверок ООО "Наш 365" (владеет телеканалом "Наш" - Ред.).

По итогам заседания на телеканал наложили два штрафа на сумму более 200 000 гривен, с формулировкой "за нарушение требований украинского законодательства", как передает пресс-служба регулятора.

Нацсовет направил телеканалу "Наш" два предупреждения и наложил два штрафа по результатам трех проверок, которые проводились в период с августа по декабрь 2020 года.

По заявлению Нацсовета, телеканал нарушил законодательство Украины, когда в прямом эфире 4 декабря дал слово представителю так называемой "ЛНР" Родиону Мирошнику, который "выразил противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, ее конституционного строя". По мнению регулятора, это было нарушением ст. 17 закона Украины "О борьбе с терроризмом", а также ст. 28 закона "Об информации". За это на канал был наложен штраф в размере 114 067 грн.

Еще один штраф был выписан в отношении канала за видеоролик "Наша (не)зависимость? Наш покажет", который транслировался 24.08.2020 в День независимости Украины. Регулятор отмечает, что этот ролик содержал документальные кадры, в которых "преобладают сцены насилия, демонстрация оружия, столкновения протестующих с полицией, демонстрации под различными лозунгами. Таким образом у телезрителей может создаваться впечатление, что это исчерпывающий перечень событий почти 30-летней истории страны. Указанный видеоматериал создает отрицательный образ "плохого" выбора во время Всеукраинского референдума 1991 года".

Кроме того, каналу было объявлено предупреждение в связи с опросом зрителей во время интерактивного голосования о том, "заслуживает ли Владимир Путин Нобелевскую премию мира?" (25.09.2020).

В этом, по мнению нацсовета по ТБ, "прослеживаются признаки намерения ввести аудиторию в заблуждение, манипулировать недостоверной и неполной информацией об обнародовании данных интерактивного опроса по важным вопросам национальной безопасности и социальной стабильности государства".

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