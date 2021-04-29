Ватиканский призрак Зеленского

В процессе подготовки встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным обозначился новый поворот. Обозначил его украинский президент, который в интервью итальянской газете "Ла Република" предложил провести переговоры в Ватикане.

Если точнее, Зеленский не предложил это, а просто очень положительно отреагировал на вопрос журналиста - может ли подобный саммит состояться в Италии или Ватикане. Об Италии президент Украины тут же забыл, а вот тему Ватикана развил очень подробно. Так что идея журналиста фактически превратилась в идею государственного деятеля.

И на нее отреагировали именно как на инициативу главы государства. И Москва, и, собственно, Ватикан оперативно прокомментировали, что ничего подобного до сих пор не слышали. И наверняка больше об этом ничего и не услышат.

Потому что ответ Зеленского на данный вопрос был ответом политтехнолога, а не государственного деятеля. Государственный деятель, как минимум, тут же сообразил, что встреча лидеров двух преимущественно православных государств не может проходить в столице католического мира - как бы лояльно они ни относились к Ватикану.

Не говоря уже о том, что своим комментарием насчет того, что обсуждаться в Ватикане будет тема Донбасса, украинский президент фактически дезавуировал недавние заявления Кремля о том, какие темы готов обсуждать Путин.

Но Зеленского, похоже, не очень интересует, что думают о его заявлениях в Кремле. Да и сама встреча с хозяином Кремля как факт тоже не интересует. Судя по заявлениям, подобным "ватиканским", тема "готовящейся встречи" предназначена исключительно для внутреннего потребления - то есть для демонстрации избирателям готовности президента выполнить свое обещание двухлетней давности, и на встрече с "чертом лысым" договориться о мире.

Именно поэтому к данной теме украинский президент подходит не как государственный деятель, а как политтехнолог, который заботится лишь о закреплении нужного тезиса в головах избирателей. И вопрос только в том, как быстро эта игра надоест Кремлю.

Первомайский праздник: конец киевского локдауна

В ночь на 1 мая Киев выходит из локдауна. Вчера об этом было заявлено официально - с перечислением всех послаблений. Если говорить о них вкратце - заработает все, вплоть до развлекательных зон в ТРЦ.

То есть столица из красной зоны перескакивает сразу в желтую.

Одновременно с этим правительство заявило, что никаких дополнительных ограничений на Пасху вводить не будет - и лишь призвало граждан отпраздновать ее дома.

На фоне этого тотального возвращения страны к нормальной жизни в парламенте вдруг решили сменить руководство Минздрава. Точнее, не вдруг, а в очередной раз - потому что попытки уволить Максима Степанова делаются с завидной регулярностью. И каждый раз эти попытки являются инициативой парламентских "соросят". Просто теперь они собрали 150 подписей, чтобы провести голосование.

Степанова есть за что критиковать, и очень жестко. Однако наивно думать, что "соросята" обеспокоены низким уровнем вакцинации в стране или тем, что в красной зоне все еще находится ряд регионов. Они обеспокоены одним: через Национальную службу здоровья проходят огромные суммы, а на этих потоках сидят руководители, не имеющие отношения к "грантовской" тусовке.

Поэтому, когда ставится вопрос об отставке Степанова, нужно помнить, что ставят его те, кто до последнего отстаивал сохранение в Минздраве Ульяны Супрун и ее команды.

Переворот в "Нафтогазе": что будет с газом после Коболева

Если продолжать "кадровую" тему, то главным событием вчерашнего дня стали, конечно, не подписи за отставку Степанова, а подпись премьера Дениса Шмыгаля под постановлением правительства об увольнении главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Вопрос в отношении данного постановления только один: почему с ним тянули так долго? Коболев просидел в НАКе семь лет - дольше во власти находится только министр внутренних дел Арсен Аваков. Это он осуществлял все реформы, в результате которых цена газа для населения выросла в несколько раз. И он же окончательно дискредитировал себя, когда получил многомиллионную премию, которую отправил маме в Штаты.

Но, несмотря на полную дискредитацию, Коболев и при Зеленском удержался в "Нафтогазе" почти на два года. Больше того, нынешнее увольнение связано не со "славным" прошлым чиновника, а с тем, что Банковая нашла-таки на его должность своего человека. "Своим" в последние месяцы для нее стал бывший зам Коболева Витренко, который получал вышеупомянутую премию на пару с тогдашним шефом.

Впрочем, если верно то, что основной причиной увольнения стало нежелание главы НАКа регулировать цены на рынке газа, то с точки зрения абсолютного большинства граждан это тоже достойная причина. Поскольку, едва завершив кошмарный отопительный сезон-2020/21, украинцы уже с ужасом ожидают следующего отопительного сезона, анонсированного Коболевым через "единый годовой тариф".

Действительно ли причина в этом, мы сможем понять по действиям Витренко, который сегодня уже вступает в должность. Если в ближайшие пару месяцев единый годовой тариф снизится, то это будет означать, что Банковая действительно обеспокоена данным вопросом и из-за него провела рокировку. Но если нет - то причины рокировки к проблемам населения отношения не имеют.

Гривной по языку: "Слуги народа" провалили отмену штрафов за русский

Парламентский комитет по гуманитарным вопросам провалил рассмотрение законопроекта по отмене штрафов за нарушения закона о госязыке. Этот проект внес в парламент "слуга народа" Максим Бужанский - и против его вынесения для голосования в зал выступили тоже "слуги народа", объединившиеся с представителями партии Петра Порошенко.

Вот это соотношение - один сторонник и пять противников - по сути, является отражением всего того состояния, в котором находится нынешняя власть. Которая на 80% состоит из продолжателей дела Порошенко.

Интересен аргумент, выдвинутый противниками отмены штрафов из "Слуги народа": мол, за три месяца действия репрессивных норм наказали всего одну компанию, да и то - предупреждением, а потому не стоит вообще этим вопросом заниматься. Хотя известно, что собственно норма о штрафах еще не начала действовать - и потому ее предлагают отменить, пока не поздно.

Но, как видим, в "Слуге народа" не способны устранить даже самую вопиющую норму закона о госязыке - о том, чтобы отменить сам закон, уничтоживший все права языков нацменьшинств, и говорить нечего.

И это еще один пример, как проголосовав за Зеленского, его избиратели получили совсем не то, чего ожидали.

Возвращение в 1941-й: в Киеве промаршировали наследники эсэсовцев

Но вчера была еще и другая причина - марш в честь очередной годовщины создания дивизии СС "Галичина", который впервые состоялся в Киеве. Когда Зеленский шел в президенты, он фотографировался на фоне могилы своего деда-красноармейца. И вовсе не сообщал своим избирателям о том, что при его власти по улицам столицы будут торжественно ходить наследники нацистов.

То же касается, кстати, и Виталия Кличко: во время недавних местных выборов он не говорил о том, что является фанатом германского нацизма. Однако вчера городская власть не только не запретила проведение незаконного марша, но и обеспечила ему "зеленую улицу" на маршруте от "Арсенальной" до Майдана Независимости.

Сам марш, конечно, не впечатлил: сотня националистов просто создала много шума, и не более. Однако недооценивать значение этого события нельзя: сам нацизм когда-то зарождался в скромной пивной, на собрании десятка человек.

То, что произошло вчера, - это пробный камень. Неонацисты делают попытку легитимизации во всеукраинском масштабе (на Западной Украине марши в поддержку дивизии СС уже давно в порядке вещей). И центральная, и столичная власть уже дали понять, что препятствовать распространению этой идеологии не станут. Несмотря на то, что законом она запрещена.