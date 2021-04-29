В Турции заявили о предотвращении теракта. Бомбу с пятью килограммами взрывчатки террористы спрятали в автомобиле на автовокзале Стамбула.

Об этом сообщил глава МВД Турции, передает РИА Новости.

Согласно сообщению главы МВД, теракт готовили члены Рабочей партии Курдистана. Лица, готовившие теракт, задержаны.

"На автовокзале было обнаружено заложенное в автомобиль взрывное устройство с пятью килограммами взрывчатки. Оно было обезврежено. Два человека, заложившие взрывное устройство, задержаны и находятся под стражей", - сообщили в МВД

Напомним, В Турции, наращивать туризм с которой еще недавно планировал президент Украины Владимир Зеленский, почти на три недели объявили полный локдаун. Он будет действовать с 29 апреля по 17 мая, и будет касаться иностранных туристов.

Морские курорты закрыты, все резервации в отелях на период до 17 мая отменяют и переносят