Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский отреагировал на инцидент во время матча по шашкам в Польше, когда с игрового стола организаторы убрали флаг РФ. По словам политика, этот случай попадет в копилку враждебных действий поляков по отношению к России, за которые им придется отвечать.

Об этом он написал 28 апреля в своем Telegram-канале.

"В Польше прямо во время матча по шашкам между русской спортсменкой и польской со стола убрали флаг России и наклейку с именем. Что дальше будут делать? Заставлять спортсменов из России причёски менять? Одежду? Туфли? Поляки переходят все разумные границы, все красные черты. И всё это, конечно, попадёт в копилку отрицательных действий поляков по отношению к нашей стране, за которые им придется отвечать", - пообещал Жириновский.

Затем он предложил, как можно ответить на такие действия.

"В будущем мы можем направлять наш десантный полк для сопровождения спортсменов на соревнованиях в Польше, чтобы обезопасить их участие в турнире, чтобы никто не посмел протянуть руки в русскому флагу", - высказался лидер ЛДПР.

Напомним, во время чемпионата мира по шашкам, который проходил в Варшаве, со стола убрали российский флаг прямо в разгар поединка россиянки Тамары Тансыккужиной и польки Натальи Садовской.

В ответ на поступок организаторов турнира польская спортсменка в знак солидарности с соперницей убрала флаг Польши.