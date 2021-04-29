"Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде одержал победу над "ПСЖ" со счетом 2:1.

"ПСЖ" с самого начала проявлял активность. Уже на второй минуте парижане нанесли первый удар в сторону ворот англичан. Атака Мбаппе продолжилась пассом на Неймара, тому удалось пробить удар из-под защиты "Манчестера", но мяч оказался в руках Эдерсонаа.

Спустя 10 минут Неймар повторил атаку, но защитнику "Сити" удалось поймать мяч в прыжке.

Первый гол произошел на 15-й минуте. С углового головой мяч в сетку направил капитан ПСЖ Маркиньос, открыв счет - 1:0.

Первую половину игры "Сити" провел серией не особо удачных атак. Прессинг усилился во втором тайме. На 61-й минуте на поле вышел украинец Зинченко, и уже спустя 3 минуты поучаствовал в первом голе "Ман сити". Зинченко сделал пас на Де Брюйне, а бельгиец навесной передачей в штрафную. Мяч пролетел мимо всех и оказался в сетке ворот Наваса - 1:1.

Kevin De Bruyne almost scoring for Manchester City against PSG #ucl #PSGMCI pic.twitter.com/sIphAPFqSq — Everything Sports (@CompleteSport24) April 28, 2021

Следующий успех ждал "Сити" спустя семь минут. В этот раз на удар пошел Марез, как итог - 1:2.

На 77-й минуте Гуэй в центре поля попал в ногу Гюндогану, заработал прямую красную карточку.

Численное преимущество не отразилось на увеличении разницы в счете. Итог поединка - 2:1

Ответный матч пройдет в Манчестере 4 мая.

Для выхода в финал парижанам нужно забивать минимум дважды.

Напомним, вчера, 27 апреля, состоялся первый полуфинал Лиги чемпионов. Мадридский "Реал" принимал на своем поле лондонский "Челси" и не смог добиться для себя приемлемого результата. Игра закончилась со счетом 1:1, и теперь "аристократы" получили, хоть и небольшое, но все же преимущество перед ответным матчем.

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