"Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов на выезде одержал победу над "ПСЖ" со счетом 2:1.

"ПСЖ" с самого начала проявлял активность. Уже на второй минуте парижане нанесли первый удар в сторону ворот англичан. Атака Мбаппе продолжилась пассом на Неймара, тому удалось пробить удар из-под защиты "Манчестера", но мяч оказался в руках Эдерсонаа.

Спустя 10 минут Неймар повторил атаку, но защитнику "Сити" удалось поймать мяч в прыжке.

Первый гол произошел на 15-й минуте. С углового головой мяч в сетку направил капитан ПСЖ Маркиньос, открыв счет - 1:0.

Первую половину игры "Сити" провел серией не особо удачных атак. Прессинг усилился во втором тайме. На 61-й минуте на поле вышел украинец Зинченко, и уже спустя 3 минуты поучаствовал в первом голе "Ман сити". Зинченко сделал пас на Де Брюйне, а бельгиец навесной передачей в штрафную. Мяч пролетел мимо всех и оказался в сетке ворот Наваса - 1:1.

