Европейский парламент в среду, 28 апреля, утвердил подготовленную Еврокомиссией норму об удалении из интернета террористического контента без решений суда. Такой контент будут удалять в течение максимум одного часа после обнаружения.

Как передает ТАСС, такое решение было принято на сессии Европарламента, проходящей в Брюсселе в гибридном формате.

"Поправки не были внесены, поэтому данное положение во втором чтении утверждено без голосования", - сказала по итогам обсуждения зампредседателя Европарламента Ева Копач.

Принятая норма позволит сохранить жизни европейских граждан и имеет ключевое значение для информационной безопасности. считает еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Новые правила регулирования контента в интернете были представлены Еврокомиссией в декабре прошлого года и повышают ответственность компаний-операторов за размещенные на их платформах призывов к терроризму и разжиганию ненависти. В частности, Еврокомиссия намерена обязать операторов автоматически блокировать и удалять террористический контент, размещенный на их платформах в течение не более одного часа после его выявления. Это условие в обязательном порядке должны будут принять все операторы социальный сетей, мессенджеров, видеохостингов и других интернет-платформ, к которым существует доступ из европейского сегмента интернета.

После одобрения Европарламентом нормы должны быть в мае утверждены Советом ЕС, в этом случае их могут начать применять уже в 2022 году.

В феврале "Страна" сообщала, что в Украине Нацкомиссия по связи предписала провайдерам заблокировать четыре крупных Телеграм-канала по запросу СБУ и 426 веб-сайтов по иску частного лица в рамках уголовного производства, которое ведет Нацполиция.

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