Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон анонсировал бой с соотечественником Ленноксом Льюисом вопреки ожиданиям, что его соперником станет Эвандер Холифилд.

Об этом пишет TMZ Sports.

"Я намерен подраться с Ленноксом Льюисом. В сентябре", — сказал 54-летний Тайсон.

До этого потенциальным соперником Тайсона называли другого американского тяжеловеса Эвандера Холифилда. В конце марта появилась информация, что поединок, который должен был пройти 29 мая, не состоится, так как стороны не смогли договориться о гонорарах. Сообщалось, что Тайсон отказался от предложения в размере 25 миллионов долларов.

В июне 2002 года Тайсон уже встречался с Льюисом на ринге. Тогда Леннокс одержал победу нокаутом в восьмом раунде.

29 ноября 2020 года Тайсон вернулся в бокс спустя 15 лет. Бывший чемпион провел выставочный поединок с соотечественником Роем Джонсом-младшим. Бой завершился вничью. Оба спортсмена выразили готовность провести реванш.

Ранее "Страна" рассказывала, как легендарный боксер Тайсон провел первый бой после 15 лет перерыва. 29 ноября в США состоялся первый за много лет боксерский поединок с участием живых легенд мирового бокса - Майка Тайсона и Роя Джонса.

Также напомним, что промоутер предложил Майку Тайсону выйти в ринг против младшего Емельяненко.