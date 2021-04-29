Житель Екатеринбурга пожаловался журналистам на притеснения. По словам мужчины, которого зовут Сталин Саргсян, его не хотят брать на работу из-за имени, а раньше были проблемы с получением документов.

Об этом он рассказал Телеграм-каналу Mash.

По словам Саргсяна, своим именем он обязан отцу - убежденному сталинисту. Однако если раньше такое имя встречалось не так уж редко, то в 1966 году, как говорил отец мужчины, вышел указ с требованием сменить такие имена. Но отец Саргсяна отказался.

"Я СССР не предал и эту тряпку я не приму. Умру с этим именем", - сказал екатеринбуржец, показывая на камеру свой паспорт.

Далее россиянин рассказал, что за свои 55 лет жизни успел получить несколько образований, отслужить в армии, стать водителем первого класса и наработать большой стаж.

"Я могу машины делать, разбирать догола, собирать, красить, жестянить, перебирать движки, редукторы, коробки", - перечислил свои умения Сталин.

Однако в 2012 году у него начались проблемы. Тогда ему не хотели давать паспорт, а следом стали отказывать в работе. По словам Сталина, со всех сайтов, куда он отправлял резюме, приходили отказы. Один из работодателей даже заявил, что им требуются 20-летние сотрудники с опытом работы 7-10 лет.

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